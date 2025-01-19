Алонсо: Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол

Главный тренердал комментарий по поводу победы в поединке менхенгладбахской(3:1).

«Я доволен игрой, кроме пропущенного в концовке гола. Травма Терье очень огорчила, и пришлось делать раннюю замену.

Потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в колею, но потом мы играли весьма убедительно. Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

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«Байер» набрал 41 очко, идет вторым и продолжает погоню за «Баварией», от которой отстает на четыре балла. У «Боруссии» 24 пункта и 11-я строчка.