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    Алонсо: Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу победы в поединке менхенгладбахской «Боруссией» (3:1).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я доволен игрой, кроме пропущенного в концовке гола. Травма Терье очень огорчила, и пришлось делать раннюю замену.

    Потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в колею, но потом мы играли весьма убедительно. Показали не особо зрелищный, но в целом солидный футбол», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

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    «Байер» набрал 41 очко, идет вторым и продолжает погоню за «Баварией», от которой отстает на четыре балла. У «Боруссии» 24 пункта и 11-я строчка.

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