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    «Брест» оказался сильнее «Ренна»

    «Ренн» — «Брест»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн Брест
    В матче 18-го тура чемпионата Франции «Брест» на выезде переиграл «Ренн» со счетом 2:1.

    «Брест»
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    «Брест»

    На голы Уго Магнетти и Людовика Ажорка хозяева ответили точным ударом Людовика Бла.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Брест 1:2
    Голы: 0:1 Уго Маньетти (27'), 0:2 Людовик Ажорк (74'), 1:2 Людовик Блас (77') Ренн: Брис Самба, Ханс Хатебур, Лео Эстигор (Махамаду Нагида, 65'), Кристофер Ву, Лоранс Ассиньон, Адриен Трюффер (Mohamed Meite, 88'), Джордан Джеймс (Амин Гуири, 58'), Азор Матусива, Людовик Блас, Секо Фофана, Арно Калимуэндо Брест: Марко Бизот, Абдулайе Ндиайе, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Мама Бальде (Абдалла Сима, 69'), Камори Думбия (Ромен дель Кастильо, 75'), Уго Маньетти, Эдмилсон Фернандеш, Махди Камара, Людовик Ажорк (Матиас Перейра Лаж, 85'), Luck Zogbe Предупреждения: Людовик Блас (41'), Luck Zogbe (45'), Махди Камара (71')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Брест» смог набрать 25 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Ренна» осталось 17 баллов и 14-я строчка.

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