«Ренн» — «Брест»: счет матча 1:2, обзор голов

На голы Уго Магнетти и Людовика Ажорка хозяева ответили точным ударом Людовика Бла.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Брест 1:2
Голы: 0:1 Уго Маньетти (27'), 0:2 Людовик Ажорк (74'), 1:2 Людовик Блас (77') Ренн: Брис Самба, Ханс Хатебур, Лео Эстигор (Махамаду Нагида, 65'), Кристофер Ву, Лоранс Ассиньон, Адриен Трюффер (Mohamed Meite, 88'), Джордан Джеймс (Амин Гуири, 58'), Азор Матусива, Людовик Блас, Секо Фофана, Арно Калимуэндо Брест: Марко Бизот, Абдулайе Ндиайе, Брендан Шардонне, Кенни Лала, Мама Бальде (Абдалла Сима, 69'), Камори Думбия (Ромен дель Кастильо, 75'), Уго Маньетти, Эдмилсон Фернандеш, Махди Камара, Людовик Ажорк (Матиас Перейра Лаж, 85'), Luck Zogbe Предупреждения: Людовик Блас (41'), Luck Zogbe (45'), Махди Камара (71')
«Брест» смог набрать 25 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Ренна» осталось 17 баллов и 14-я строчка.