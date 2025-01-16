1-й таймМанчестер Юнайтед — СаутгемптонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан Эриксен«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Онлайн
    Все новости спорта

    «Осасуна» и «Реал Сосьедад» пробились в четвертьфинал Кубка Испании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Реал Сосьедад Осасуна Райо Вальекано
    Завершились две встречи 1/8 финала Кубка Испании.

    Анте Будимир
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анте Будимир

    «Атлетик» из Бильбао дома уступил «Осасуне» со счетом 2:3.

    В составе хозяев отличились Нико Уильямс и Оскар де Маркос.

    За памплонцев забивали Аймар Ороз и Анте Будимир (дважды).

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Атлетик — Осасуна 2:3
    Голы: 0:1 Аймар Орос (41'), 0:2 Анте Будимир (пенальти) (44'), 1:2 Нико Уильямс (45 + 3'), 2:2 Оскар де Маркос (55'), 2:3 Анте Будимир (70') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Андони Горосабель, 69'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес (Йерай Альварес, 46'), Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 69'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Альваро Джало, 85'), Нико Уильямс, Горка Гурусета (Nicolas Serrano, 85') Осасуна: Серхио Эррера (Айтор Фернандес, 83'), Хуан Крус (Хорхе Эррандо, 77'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Икер Муньос, 76'), Хон Монкайола (Начо Видаль, 76'), Лукас Торро, Пабло Ибаньес (Абель Бретонес, 56'), Анте Будимир Предупреждения: Хон Монкайола (45 + 3'), Алехандро Катена (49'), Микель Хаурегисар (84'), Хесус Аресо (90 + 4')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал Сосьедад» уверенно переиграл «Райо Вальекано» — 3:1.

    В составе победителей отличились Микель Оярсабаль, Хон Андре Оласагасти и Серхио Гомес.

    У гостей единственный мяч на счету Оскара Трехо с пенальти.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Реал Сосьедад — Райо Вальекано 3:1
    Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (24'), 2:0 Jon Olasagasti (45 + 1'), 2:1 Оскар Трехо (пенальти) (45 + 6'), 3:1 Серхио Гомес (79') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо (Шеральдо Бекер, 89'), Лука Сучич (Серхио Гомес, 68'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 82'), Андер Барренечеа (Брайс Мендес, 68'), Jon Olasagasti (Беньят Туррьентес, 70') Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Иван Балью, Ранди Нтекья (Серхио Камельо, 72'), Альваро Гарсия (Пеп Чаварриа, 82'), Оскар Валентин, Оскар Трехо (Адриан Эмбарба, 65'), Хорхе де Фрутос (Иси Паласон, 65'), Pedro Diaz (Унаи Лопес, 65') Предупреждения: Альфонсо Эспино (17'), Мартин Субименди (43'), Флорьян Лежён (59'), Альфонсо Эспино (77'), Иси Паласон (81')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одни забьют, другие — нет?!
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Адмирал» продавит одного из лидеров Востока?
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Рома» и «Дженоа» забьют друг другу
  • «Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 09:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Послезавтра в 09:30
    •  5.43
  • Экспресс дня 17 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Картахена — Овьедо
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры