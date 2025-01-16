«Осасуна» и «Реал Сосьедад» пробились в четвертьфинал Кубка Испании

Анте Будимир Фото: globallookpress.com
«Атлетик» из Бильбао дома уступил «Осасуне» со счетом 2:3.
В составе хозяев отличились Нико Уильямс и Оскар де Маркос.
За памплонцев забивали Аймар Ороз и Анте Будимир (дважды).
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Атлетик — Осасуна 2:3
Голы: 0:1 Аймар Орос (41'), 0:2 Анте Будимир (пенальти) (44'), 1:2 Нико Уильямс (45 + 3'), 2:2 Оскар де Маркос (55'), 2:3 Анте Будимир (70') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Андони Горосабель, 69'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес (Йерай Альварес, 46'), Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 69'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Альваро Джало, 85'), Нико Уильямс, Горка Гурусета (Nicolas Serrano, 85') Осасуна: Серхио Эррера (Айтор Фернандес, 83'), Хуан Крус (Хорхе Эррандо, 77'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Хесус Аресо, Аймар Орос, Рубен Гарсия (Икер Муньос, 76'), Хон Монкайола (Начо Видаль, 76'), Лукас Торро, Пабло Ибаньес (Абель Бретонес, 56'), Анте Будимир Предупреждения: Хон Монкайола (45 + 3'), Алехандро Катена (49'), Микель Хаурегисар (84'), Хесус Аресо (90 + 4')
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«Реал Сосьедад» уверенно переиграл «Райо Вальекано» — 3:1.
В составе победителей отличились Микель Оярсабаль, Хон Андре Оласагасти и Серхио Гомес.
У гостей единственный мяч на счету Оскара Трехо с пенальти.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Реал Сосьедад — Райо Вальекано 3:1
Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (24'), 2:0 Jon Olasagasti (45 + 1'), 2:1 Оскар Трехо (пенальти) (45 + 6'), 3:1 Серхио Гомес (79') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру, Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо (Шеральдо Бекер, 89'), Лука Сучич (Серхио Гомес, 68'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 82'), Андер Барренечеа (Брайс Мендес, 68'), Jon Olasagasti (Беньят Туррьентес, 70') Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Иван Балью, Ранди Нтекья (Серхио Камельо, 72'), Альваро Гарсия (Пеп Чаварриа, 82'), Оскар Валентин, Оскар Трехо (Адриан Эмбарба, 65'), Хорхе де Фрутос (Иси Паласон, 65'), Pedro Diaz (Унаи Лопес, 65') Предупреждения: Альфонсо Эспино (17'), Мартин Субименди (43'), Флорьян Лежён (59'), Альфонсо Эспино (77'), Иси Паласон (81')