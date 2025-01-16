Галактионов: Есть мысли приобрести более качественных игроков

Главный тренеррассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Есть мысли приобрести более качественных игроков. Некоторые позиции не просто усилить, а улучшить. Если такие футболисты будут, то мы обратим внимание на рынок. Иностранные футболисты должны быть сильнее наших. Мы готовы усиливаться и российскими футболистами.

Нам необходимо сыграть с представителями разных стран. Наш базовый запрос был в этом, и мы рады, что нам предстоят такие игры. Это позволит хорошо подготовиться к чемпионату. Матч с "Шанхай Порт" пройдет в три тайма по 30 минут», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе.