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    Галактионов: Есть мысли приобрести более качественных игроков

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Есть мысли приобрести более качественных игроков. Некоторые позиции не просто усилить, а улучшить. Если такие футболисты будут, то мы обратим внимание на рынок. Иностранные футболисты должны быть сильнее наших. Мы готовы усиливаться и российскими футболистами.

    Нам необходимо сыграть с представителями разных стран. Наш базовый запрос был в этом, и мы рады, что нам предстоят такие игры. Это позволит хорошо подготовиться к чемпионату. Матч с "Шанхай Порт" пройдет в три тайма по 30 минут», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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