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    «Челси» поделил очки с «Борнмутом», а «Вест Хэм» обыграл «Фулхэм»

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    Завершились два матча 21-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Челси» — «Борнмут»
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    Фрагмент матча «Челси» — «Борнмут»

    В одной из встреч «Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2).

    В составе «синих» голы записали на свой счет Коул Палмер на 13-й минуте и Рис Джеймс на 90+5-й минуте.

    У «Борнмута» отличились Джастин Клюйверт на 50-й минуте с пенальти и Антуан Семеньо на 68-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Борнмут 2:2
    Голы: 1:0 Коул Палмер (13'), 1:1 Джастин Клюйверт (пенальти) (50'), 1:2 Энтойн Семеньо (68'), 2:2 Рис Джеймс (90 + 5') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо (Жоау Фелиш, 81'), Ромео Лавиа (Рис Джеймс, 56'), Энцо Фернандес, Коул Палмер, Чуквунонсо Мадуэке (Педру Нету, 81'), Джейдон Санчо, Николас Джексон, Joshua Acheampong (Олуватосин Адарабиойо, 71') Борнмут: Марк Траверс, Милош Керкез, Илья Забарный, Джеймс Хилл (Джастин Клюйверт, 22'), Данго Уаттара, Райан Кристи, Дэвид Брукс (Дэниэл Джеббисон, 83'), Тайлер Адамс, Льюис Кук, Энтойн Семеньо, Дин Хейзен Предупреждения: Николас Джексон (32'), Райан Кристи (45 + 2'), Ромео Лавиа (52'), Дэвид Брукс (55'), Дин Хейзен (87')

    После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Борнмут» — на 7-й позиции (34 балла).

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Фулхэм» со счетом 3:2.

    У «молотобойцев» голы забили Карлос Солер на 31-й минуте, Томаш Соучек на 33-й минуте и Лукас Пакета на 67-й минуте.

    В составе «Фулхэма» дублем отметился Алекс Айуоби, отличившись на 51-й и 78-й минутах.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Фулхэм 3:2
    Голы: 1:0 Карлос Солер (31'), 2:0 Tomas Soucek (33'), 2:1 Алекс Айуоби (51'), 3:1 Лукас Пакета (67'), 3:2 Алекс Айуоби (78') Предупреждения: Тимоти Кастань (44'), Лукас Пакета (53'), Саша Лукич (65'), Tomas Soucek (66'), Аарон Ван-Биссака (70')

    «Вест Хэм» занимает 12-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 9-й позиции (30).

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