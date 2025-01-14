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    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»

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    «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» сыграют между собой в матче 21-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 20-ти матчах. На счету «лесников» 12 побед, 4 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 29:19.

    К игре с «Ливерпулем» команда Нуну Эшпириту Санту подходит победной серией из шести матчей подряд, при этом в четырех последних встречах «Ноттингем Форест» не пропустил ни одного мяча. В крайнем туре «лесники» разгромили в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

    На прошлых выходных «Ноттингем Форест» также успешно выступил в 1/32 финала Кубка Англии, обыграв на своем поле «Лутон Таун» — 2:0. На следующей стадии «лесники» встретятся с «Эксетером».

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 19-ти матчах команда Арне Слота одержала 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 47 голов и пропустив 19 мячей в свои ворота.

    Именно от «Ноттингем Форест» «красные» потерпели первое и единственное поражение в сезоне (0:1) в середине сентября прошлого года, после чего выдали 15-матчевую беспроигрышную серию. В крайнем туре «Ливерпуль» дома поделил очки с «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

    На прошлой неделе мерсисайдцы уступили «Тоттенхэму» (0:1) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, а спустя два дня разгромили «Аккрингтон» со счетом 4:0 в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету «Ливерпуля» 6 побед, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.15.

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