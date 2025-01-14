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    Билялетдинов — о возможном переходе Хвичи в ПСЖ: Я не думаю, что это шаг назад

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    Экс-футболист «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о вероятном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в ПСЖ.

    Хвича Кварацхелия близок к переходу в ПСЖ
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    Хвича Кварацхелия близок к переходу в ПСЖ

    «Удивляет ли меня возможный переход Хвичи в ПСЖ? Почему? Да ничего меня не удивляет. Если некуда деньги девать, то пусть платят. Если считают, что это нормальная цена, пусть платят. Может, для кого-то это завышено, а для кого-то — занижено. У каждого клуба свой финансовый отдел, который оценивает, сколько платить, и как это все отобьется в плане результатов и всего остального.

    Многие считают, что это шаг назад? Я не думаю, что это шаг назад. ПСЖ — это, несомненно, чемпион. Вряд ли кто-то там дотянется до них. С "Наполи" был чемпионом Италии, сейчас станет чемпионом Франции, это будет стимулировать его. Думаю, и финансово он выиграет, поэтому нельзя сказать, что это шаг назад», — заявил Билялетдинов изданию «ВсеПроСпорт».

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    • Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что ПСЖ договорился с «Наполи» о переходе Хвичи Кварацхелии. В нынешнем сезоне полузащитник провел за неаполитанцев 17 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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