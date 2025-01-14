ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
  • 20:47
    • Габриэль Жезус в этом сезоне больше не сыграет
  • 19:34
    • Романо: Хвича Кварацхелия станет игроком «ПСЖ»
  • 21:15
    • Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром»
  • 20:59
    • В «Астон Вилле» объявили о переходе Дониэлла Малена
  • 16:44
    • «Арсенал» и «Реал Сосьедад» ведут переговоры по трансферу Субименди
    Все новости спорта

    «Байер» — «Майнц»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Байер Майнц Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    14 января в Леверкузене «Байер» будет принимать «Майнц» в рамках матча 17-го тура немецкой Бундеслиги. Команды начнут встречу в 22:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На данный момент «Байер» — лучшая команда Бундеслиги, но не смотря на это, он идет позади «Баварии» в турнирной таблице. «Фармацевты» выиграли 5 из 5 матчей турнира, однако это не позволило им обойти «баварцев». После победы над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:2, хозяева набрали 35 очков и закрепились на 2-й строчке.

    «Майнц» выиграл 3 раза подряд в Бундеслиге, что позволило ему набрать 28 очков и выйти на 5-е место. Перед этой игрой гости одолели «Баварию» 2:1, выиграли 3:1 у «Айнтрахта» и со счетом 2:0 победили «Бохум».

    Прогнозы и ставки

    «Байер» выиграл 2 последних матча против «Майнца» — 3:0, 2:1. На «Бай-Арене» «Майнц» выигрывал в последний раз 19 февраля 2023 года.

    • По мнению букмекеров, «Байер» безоговорочный фаворит поединка. Коэффициенты составляют 1.35 и 9.30 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча голов. Также они уверены, что леверкузенцам удастся подтвердить статус фаворита. Подробнее о ставках аналитиков в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Байера» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Байер» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Головина одолеет «Реймс»
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Нас ждет не самое увлекательное зрелище
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Милан» увезет три очка?
  • «Комо» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 14 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комо — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры