14 января в Леверкузенебудет приниматьв рамках матча 17-го тура немецкой Бундеслиги. Команды начнут встречу в 22:30 по мск.

На данный момент «Байер» — лучшая команда Бундеслиги, но не смотря на это, он идет позади «Баварии» в турнирной таблице. «Фармацевты» выиграли 5 из 5 матчей турнира, однако это не позволило им обойти «баварцев». После победы над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:2, хозяева набрали 35 очков и закрепились на 2-й строчке.

«Майнц» выиграл 3 раза подряд в Бундеслиге, что позволило ему набрать 28 очков и выйти на 5-е место. Перед этой игрой гости одолели «Баварию» 2:1, выиграли 3:1 у «Айнтрахта» и со счетом 2:0 победили «Бохум».

Прогнозы и ставки

«Байер» выиграл 2 последних матча против «Майнца» — 3:0, 2:1. На «Бай-Арене» «Майнц» выигрывал в последний раз 19 февраля 2023 года.

По мнению букмекеров, «Байер» безоговорочный фаворит поединка. Коэффициенты составляют 1.35 и 9.30 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru ждут от матча голов. Также они уверены, что леверкузенцам удастся подтвердить статус фаворита. Подробнее о ставках аналитиков в этом прогнозе.

ждут от матча голов. Также они уверены, что леверкузенцам удастся подтвердить статус фаворита. Подробнее о ставках аналитиков в этом прогнозе. Искусственный интеллект прогнозирует победу «Байера» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Байер» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

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