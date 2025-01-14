Во вторник, 14 января, в поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Майнц». Начало встречи — в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Майнц», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив продолжает погоню за лидирующей «Баварией».

В настоящий момент действующие чемпионы Германии имеют в своем активе 35 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Леверкузенцы смогли забить целых 40 мячей, а в свои ворота пропустили только 23.

Последние матчи: в прошлом туре «11 рабочих» смогли одолеть дортмундскую «Боруссию» (3:2).

До этого же команда из Леверкузена выиграла у «Фрайбурга» (5:1), «Аугсбурга» (2:0) и «Санкт-Паули» (2:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Также «львы» смогли победить «Баварию» (1:0) в Кубке Германии и «Интер» (1:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы у «фармацевтов» Амин Адли и Жанюэль Белосьян.

Состояние команды: подопечные Хаби Алонсо не очень хорошо стартовали в текущем сезоне Бундеслиги, но в последнее время «Байер» набрал форму, стал побеждать и догонять лидера.

Безусловно, «Байеру» будет сложно защитить свой титул, но команда будет пытаться делать это, как и удачно выступить в Кубке страны и Лиге чемпионов.

«Майнц»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне борется даже за тройку сильнейших.

Сейчас у коллектива из Майнца 28 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

«Карнавальники» 30 раз поразили ворота соперника и 20 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Майнц» смог победить «Бохум» (2:0), «Айнтрахт» (3:1) и «Баварию» (2:1).

До этого же подопечные Бо Хенриксена уступили «Вольфсбургу» (3:4).

Перед этим команда из Майнца обыграла «Хоффенхайм» (2:0), «Хольштайн» (3:0) и «Боруссию» (3:1).

Не сыграют: травмированы Максим Даль и Габриэль Видович, а дисквалифицирован Надием Амири.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Майнц» был только 13-м, а в этом смог сделать ощутимый скачок вперед.

Сейчас «Майнц» показывает прекрасный футбол, побеждает и заслуженно находится в топ-4. Команда точно будет бороться в этом сезоне за место в зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл 9 матчей подряд во всех турнирах

«Майнц» выиграл 6 из последних 7 матчей

В последнем очном матче в 2024 году «Байер» победил «Майнц» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Майнца» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.40.

Прогноз: команды достаточно много забивают в последних играх, поэтому думается, что они смогут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

Прогноз: хоть «Майнц» и находится в хорошей форме, но «Байер» все же сильнее соперника и должен побеждать.

Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.13.