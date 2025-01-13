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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    «Локомотив» объявил состав на первый сбор

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    Тренерский штаб московского «Локомотива» во главе с Михаилом Галактионовым определился со списком футболистов, которые поедут на первый зимний сбор в ОАЭ, сообщает сайт железнодорожников.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Состав «Локомотива» на первый сбор
    ФК «Локомотив»

    Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов, Богдан Шейко.

    Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Сезар Монтес, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников, Кирилл Волков.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Тимофеев, Алексей Батраков, Артём Карпукас, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Станислав Топинка, Данила Годяев.

    Нападающие: Владислав Сарвели, Вадим Раков, Тимур Сулейманов, Дмитрий Воробьёв, Артём Корнеев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Первый сбор начнется 13 января и закончится 24 января. В Абу-Даби «Локомотиву» предстоят игры с чемпионами Китая и Южной Кореи: 20 января — с «Шанхай Порт», а 24 января — с «Ульсан Хёндэ».

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