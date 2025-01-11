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    Флик: Класико в Суперкубке — это что-то фантастическое

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий по поводу предстоящего матча против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Прежде всего, мы должны отыграть все 90 минут и сыграть очень хорошо. Это матч против одной из лучших команд мира. Но мы способны на это. Мы можем сыграть лучше, чем против "Атлетика". Мы допустили много ошибок и должны исправить их.

    "Мадрид" — один из лучших клубов при игре на контратаках, и мы должны быть внимательны с этим.

    Ольмо может сыграть. Это не проблема. Он очень рад возможности играть.

    Мы должны выполнить свою работу. Мы, тренеры, должны подготовить свои команды. Конечно, для всех класико — это что-то очень важное. Класико в Суперкубке — это что-то фантастическое. Это может быть прекрасная победа для клуба, и она придаст нам уверенности», — цитирует Флика As.

    Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится завтра, 12 января. Начало игры — в 22:00 мск.

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