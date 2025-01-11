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    «Реал» может подписать Дурана

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    Мадридский «Реал» продолжает поиски классического центрального нападающего, которого в клубе нет со времен Карима Бензема.

    Джон Дуран
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    Джон Дуран

    По данным портала TodoFichajes, «сливочные» внимательно присматриваются к форварду «Астон Виллы» Джону Дурану, на которого претендуют еще ряд европейских топ-клубов.

    Трансфер вряд ли состоится зимой, но после окончания сезона вполне вероятен, так как «Реал» твердо намерен подписать качественного и перспективного центрфорварда, а Дуран полностью соответствует этим требованиям.

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    • На портале Transfermarkt цена Дурана сейчас составляет 40 млн евро. В этом сезоне за «Астон Виллу» он сыграл 26 матчей и забил 12 мячей.

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