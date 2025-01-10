«Спартак» нацелился на полузащитника «Торино»

Московскийпланирует укрепить центр полузащиты в зимнее трансферное окно.

Одним из вероятных кандидатов на усиление является хавбек итальянского «Торино» Ивана Илича, которым летом активно интересовался петербургский «Зенит».

«Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в её осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», — добавил источник «Чемпионата».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками. Лидерами являются «Краснодар» и «Зенит», у которых на два очка больше.