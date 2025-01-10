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    «Спартак» нацелился на полузащитника «Торино»

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    Московский «Спартак» планирует укрепить центр полузащиты в зимнее трансферное окно.

    Иван Илич
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    Иван Илич

    Одним из вероятных кандидатов на усиление является хавбек итальянского «Торино» Ивана Илича, которым летом активно интересовался петербургский «Зенит».

    «Трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, но в её осуществлении может помочь тот факт, что окружение Станковича хорошо знает окружение игрока», — добавил источник «Чемпионата».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками. Лидерами являются «Краснодар» и «Зенит», у которых на два очка больше.

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