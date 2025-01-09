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    Шикунов — о возможном уходе Виллиана Жозе: В «Спартаке» просто с ним не угадали

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном уходе нападающего Виллиана Жозе из стана «красно-белых».

    Виллиан Жозе — нападающий «Спартака»
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    Виллиан Жозе — нападающий «Спартака»

    «Надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из "Спартака". Слава богу, что он уйдёт. Ненормально, что футболист уходит из клуба спустя полгода, но в "Спартаке" просто с ним не угадали. На такого игрока можно даже не смотреть. "Бетис" — хороший клуб, где Жозе много забивал, но вдруг куда-то всё делось. Это нонсенс.

    "Спартаку" нужно было срочно закрыть позицию нападающего после ухода Соболева, поэтому была лёгкая временная запара. По маленьким деньгам за Жозе и его статистике в "Бетисе" он должен был закрыть требуемую позицию. Но, к сожалению, Виллиан подвёл себя и Спартак», — сказал Шикунов Чемпионату.

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    • Ранее в СМИ сообщали об интересе бразильского «Баия» к Виллиану Жозе. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Спартак» 7 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

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