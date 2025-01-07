Консейсау: Леау феноменален

Наставник «Милана»высказался о форварде команды. Специалист назвал футболиста феноменальным игроком.

«Леау феноменален. Я знаю его уже давно, он португалец, как и я, но он более расслабленный португалец, а я более напряжённый. Ему нужно научиться нескольким вещам, и тогда я верю, что он может стать лучшим игроком в мире. Я тоже говорил ему об этом, у него так много индивидуальных качеств, и, если он поставит их на службу команде, он может стать ещё лучше.

У меня нет сомнений, что в следующем сезоне он может стать лучшим в мире, если научится всему этому», — приводит слова Консейсау Football Italia.

В текущем сезоне Леау провел 23 матча во всех турнирах. Футболист забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач. Соглашение с игроком истекает в июне 2028 года.