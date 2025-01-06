Ван Дейк ответил на вопрос о новом контракте с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля»признался, что до сих пор не согласовал с клубом новый контракт.

«Есть ли какие-то новости по контракту? Вообще никаких.

Но я спокоен по этому поводу, как и несколько месяцев назад. Посмотрим, что случится в будущем, но на данный момент мне действительно нечего сказать», — приводит слова нидерландца Sky Sports.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ван Дейка в 28 миллионов евро. Действующий контракт 33-летнего футболиста с «красными» рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, через полгода свободными агентами также могут стать нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и защитник Трент Александер-Арнольд.