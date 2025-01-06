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    Ван Дейк ответил на вопрос о новом контракте с «Ливерпулем»

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    Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что до сих пор не согласовал с клубом новый контракт.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Есть ли какие-то новости по контракту? Вообще никаких.

    Но я спокоен по этому поводу, как и несколько месяцев назад. Посмотрим, что случится в будущем, но на данный момент мне действительно нечего сказать», — приводит слова нидерландца Sky Sports.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ван Дейка в 28 миллионов евро. Действующий контракт 33-летнего футболиста с «красными» рассчитан до июня 2025 года.

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