«Марсель» — «Гавр»: счет матча 5:1, обзор голов

«Марсель» Фото: globallookpress.com
Голы в этом матче в составе победителей забивали Валентин Ронжье, Билал Надир, Нил Мопе, Элье Ваи и Улиссес Гарсия.
Единственный мяч за гостей в конце матча забил опытный Андре Айю.
Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 53-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Гавр 5:1
Голы: 1:0 Валентин Ронжье (25'), 2:0 Билал Надир (39'), 3:0 Ниль Мопе (43'), 4:0 Элье Ваи (66'), 5:0 Улиссес Гарсия (75'), 5:1 Андре Айю (85') Предупреждение: Билал Надир (45 + 5')