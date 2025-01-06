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    «Марсель» разгромил «Гавр» в матче Лиги 1

    «Марсель» — «Гавр»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Марсель Гавр
    В 16-м туре французской Лиги 1 «Марсель» без проблем одолел одного из аутсайдеров чемпионата «Гавр» со счетом 5:1.

    «Марсель»
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    «Марсель»

    Голы в этом матче в составе победителей забивали Валентин Ронжье, Билал Надир, Нил Мопе, Элье Ваи и Улиссес Гарсия.

    Единственный мяч за гостей в конце матча забил опытный Андре Айю.

    Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 53-й минуте.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Гавр 5:1
    Голы: 1:0 Валентин Ронжье (25'), 2:0 Билал Надир (39'), 3:0 Ниль Мопе (43'), 4:0 Элье Ваи (66'), 5:0 Улиссес Гарсия (75'), 5:1 Андре Айю (85') Предупреждение: Билал Надир (45 + 5')
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