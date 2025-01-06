«Марсель» — «Гавр»: счет матча 5:1, обзор голов

В 16-м туре французской Лиги 1без проблем одолел одного из аутсайдеров чемпионатасо счетом 5:1.

Голы в этом матче в составе победителей забивали Валентин Ронжье, Билал Надир, Нил Мопе, Элье Ваи и Улиссес Гарсия.

Единственный мяч за гостей в конце матча забил опытный Андре Айю.

Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 53-й минуте.

Календарь и таблица Лиги 1