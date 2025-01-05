В 19-м туре итальянской Серии Апотерпела дома поражение отсо счетом 1:2.

Оно стало вторым подряд для нового главного тренера клуба Сальваторе Боккетти. В своей прежней команде «Вероне» он также потерпел шесть поражений кряду в 2022 году.

Таким образом, для экс-защитника «Рубина» и «Спартака» оно стало уже восьмым подряд в Серии А. Это повторение антирекорда чемпионата Италии. Прежде только двум наставникам удавалось проигрывать 8 игр кряду.

Календарь и таблица Серии А

Это Аделио Моро (с «Брешией» в 1995 году) и Астро Галли (с «Венецией» в 1949 году).