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    Арсен Захарян восстановился от травмы и готов вернуться на поле

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Сосьедад
    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может принять участие в следующем матче команды против «Понферрадины» в Кубке Испании.

    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедада»
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    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедада»

    «Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с "Понферрадиной" в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

    Напомним, что Захарян еще не провел ни одного матча за испанскую команду из-за травмы. Полузащитник пополнил состав «Реал Сосьедада» летом 2023-го года.

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    • Матч между «бело-голубыми» и «Понферрадиной» состоится 5-го января в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 17:30 мск.

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