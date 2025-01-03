Арсен Захарян восстановился от травмы и готов вернуться на поле

Российский полузащитникможет принять участие в следующем матче команды противв Кубке Испании.

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с "Понферрадиной" в воскресенье. Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», — приводит слова представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

Напомним, что Захарян еще не провел ни одного матча за испанскую команду из-за травмы. Полузащитник пополнил состав «Реал Сосьедада» летом 2023-го года.

Матч между «бело-голубыми» и «Понферрадиной» состоится 5-го января в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 17:30 мск.