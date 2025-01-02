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    Консейсау: Мы должны выйти на матч с «Ювентусом» с высоко поднятой головой

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Милан Ювентус
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Ювентусом» в Суперкубке Италии.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Я пришел в команду, которая стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно.

    На мой взгляд, это основа качественной работы. У нас было не так много времени на работу, но мы эффективно донесли то, что нужно.

    Если бы вы спросили меня, хотел бы я больше времени на подготовку и чтобы все игроки были доступны, я бы ответил 'да'.

    Но я знал об этом с самого начала, и не должно быть никаких оправданий. Мы должны выйти на матч с 'Ювентусом' с высоко поднятой головой.

    Слова мало что значат. В таких больших клубах, как этот, важны результаты, и именно к ним мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня.

    Я не хочу ограничивать таланты, но нам нужно слаженно работать как команда. Только так футбол может быть успешным», — приводит слова Консейсау Football Italia.

    «Ювентус» и «Милан» сыграют в пятницу, 3 января, в Саудовской Аравии в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

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