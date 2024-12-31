«Болонья» — «Верона»: счет матча 2:3, обзор голов

одержала гостевую победу над(3:2) в матче 18-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев дублем отметился Бенхамин Домингес, который забил свои голы на 20-й и 58-й минутах встречи.

У «Вероны» отличились Амин Сарр на 38-й минуте и Каспер Тенгстедт на 45+2-й минуте. Уже на 88-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Верона 2:3 Голы: 1:0 Benjamin Dominguez (20'), 1:1 Амин Сарр (38'), 1:2 Каспер Тенгстедт (45 + 2'), 2:2 Benjamin Dominguez (58'), 2:3 Сантьяго Кастро (автогол) (88') Болонья: Лукаш Скорупски, Эмиль Хольм (Лоренцо Де Сильвестри, 89'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Джованни Фаббиан (Тёйс Даллинга, 89'), Йенс Одгор (Риккардо Орсолини, 89'), Сантьяго Кастро, Benjamin Dominguez (Дан Ндой, 80') Верона: Лоренцо Монтипо, Джексон Тшатшуа, Даниэле Гиларди, Диего Коппола, Павел Давидович (Джанджакомо Маньяни, 59'), Томаш Суслов (Реда Белахьяне, 59'), Дарко Лазович (Домагой Брадарич, 30'), Ондрей Дуда, Суат Сердар, Амин Сарр (Даниэль Москера, 70'), Каспер Тенгстедт (Дайлон Ливраменту, 70') Предупреждения: Павел Давидович (44'), Томаш Суслов (54'), Диего Коппола (57'), Даниэле Гиларди (62'), Джексон Тшатшуа (68'), Сантьяго Кастро (85'), Джон Лукуми (87') Удаление: Томмазо Побега (51')

После этого матча «Верона» занимает 16-е место в таблице с 18-ю очками в активе, а «Болонья» — на 7-й позиции (28 баллов).