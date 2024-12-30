Шевченко не захотел помочь Мудрику после скандала с допингом

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала "красный свет", стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.
Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию разрешить», — сказал Игорь Бурбас в эфире своего подкаста на YouTube.
Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация. Ранее в организме украинца был найден милдронат.