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    Шевченко не захотел помочь Мудрику после скандала с допингом

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    Журналиста Игорь Бурбас сообщил, что после получения положительной допинг-пробы форвард сборной Украины Михаил Мудрик хотел связаться с главой УАФ Андреем Шевченко. Однако Шевченко проигнорировал Михаила.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала "красный свет", стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

    Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию разрешить», — сказал Игорь Бурбас в эфире своего подкаста на YouTube.

    Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация. Ранее в организме украинца был найден милдронат.

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