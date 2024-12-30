Шевченко не захотел помочь Мудрику после скандала с допингом

Журналиста Игорь Бурбас сообщил, что после получения положительной допинг-пробы форвард сборной Украиныхотел связаться с главой УАФ. Однако Шевченко проигнорировал Михаила.

«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала "красный свет", стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию разрешить», — сказал Игорь Бурбас в эфире своего подкаста на YouTube.

Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация. Ранее в организме украинца был найден милдронат.