Фабрегас: Деле Алли начал тренировки с «Комо»

Главный тренер «Комо»сообщил, что английский полузащитниксейчас тренируется с командой.

«Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Это замечательный игрок, если мы сможем ему помочь, то будем очень счастливы», — цитирует Фабрегаса инсайдер Фабрицио Романо.

Последним клубом 28-летнего Алли был английский «Эвертон», который он покинул в качестве свободного агента. Также он выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». В активе полузащитника есть 37 матча за сборную Англии и 3 забитых мяча.

Календарь и таблица Серии А

Новичок Серии А «Комо» идет 17-м в таблице с 15 очками.