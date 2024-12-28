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    Фабрегас: Деле Алли начал тренировки с «Комо»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Комо Серия A Футбол Италии Эвертон
    Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас сообщил, что английский полузащитник Деле Алли сейчас тренируется с командой.

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    «Сейчас он тренируется с нами, Деле чувствует себя хорошо. Это замечательный игрок, если мы сможем ему помочь, то будем очень счастливы», — цитирует Фабрегаса инсайдер Фабрицио Романо.

    Последним клубом 28-летнего Алли был английский «Эвертон», который он покинул в качестве свободного агента. Также он выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». В активе полузащитника есть 37 матча за сборную Англии и 3 забитых мяча.

    Календарь и таблица Серии А

    Новичок Серии А «Комо» идет 17-м в таблице с 15 очками.

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