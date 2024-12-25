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    Таранов: Для самого Помазуна переход в «Спартак» — большой плюс

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    Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в «Спартак».

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    «Помазун последнее время ездил по арендам в "Урал", где неплохо себя проявил и даже вызывался в сборную России. Конечно, для самого Помазуна переход в "Спартак" — большой плюс и хороший вариант для продолжения карьеры. Но есть нюансы с болельщиками — непонятно, как они отреагируют. С другой стороны: а почему не ЦСКА и не попробовать выиграть конкуренцию у Торопа? Думаю, у Максименко тоже будет непросто выиграть конкуренцию.

    Безусловно, много критики польётся от такого трансфера. ЦСКА и "Спартак" — две горячие команды. Но есть и исключения. Взять Сослана Джанаева, который являлся воспитанником армейской школы, а большую часть карьеры провёл в "Спартаке". ЦСКА даже не планировал его возвращать. Можно смотреть на эту ситуацию со стороны болельщиков. Но можно взглянуть со стороны спортсмена. Если нет предложения от родного клуба, почему футболисту не принять предложение от главного соперника?» — приводит слова Таранова Чемпионат.

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    • Напомним, что Помазун был отстанен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за того, что изъявил желание продолжить карьеру в «Спартаке».

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