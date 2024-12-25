Рашфорд может продолжить карьеру в команде Моуринью

рассматривает возможность подписания нападающего. Об этом сообщает TEAMtalk

Стало известно, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично заинтересован в приобретении Рашфорда. Португалец уже работал вместе с форвардом в «Манчестер Юнайтед».

Рашфорд может пополнить состав «Фенербахче» уже этой зимой. Единственное, что может не устроить турецкий клуб — это финансовые требования форварда.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.