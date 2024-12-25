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    Рашфорд может продолжить карьеру в команде Моуринью

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    «Фенербахче» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает TEAMtalk.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью лично заинтересован в приобретении Рашфорда. Португалец уже работал вместе с форвардом в «Манчестер Юнайтед».

    Рашфорд может пополнить состав «Фенербахче» уже этой зимой. Единственное, что может не устроить турецкий клуб — это финансовые требования форварда.

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  • 17/12/2024

    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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