Гендиректор «Локомотива»: Задача — финал Кубка и место в топ‑3 РПЛ

Генеральный директорвысказался о задаче команды на сезон.

«У нас очень правильные ребята‑футболисты говорят, что не думают о первом или третьем месте, а нацелены на победу в каждом матче, как бы это банально ни звучало. А мы говорим всё время о том, что нам надо прогрессировать и исправлять те недочеты, которые есть. А их очень много.

Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

В настоящий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.