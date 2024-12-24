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    Гендиректор «Локомотива»: Задача — финал Кубка и место в топ‑3 РПЛ

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    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о задаче команды на сезон.

    Владимир Леонченко
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    Владимир Леонченко

    «У нас очень правильные ребята‑футболисты говорят, что не думают о первом или третьем месте, а нацелены на победу в каждом матче, как бы это банально ни звучало. А мы говорим всё время о том, что нам надо прогрессировать и исправлять те недочеты, которые есть. А их очень много.

    Мы хотим добраться до финала Кубка России, побороться за этот трофей. И хотим, наконец, оказаться в топ‑3», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».

    В настоящий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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