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    «Барселоне» предложили подписать Нкунку

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    Атакующий полузащитник Кристофер Нкунку может покинуть «Челси».

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    Нкунку недоволен своей текущей ситуацией в лондонском клубе из-за отсутствия стабильного места в основном составе.

    По информации Diario SPORT, известный агент Пини Захави предложили «Барселоне» подписать Нкунку.

    При этом источник отмечает, что у каталонский клуб в настоящее время не сможет оформить сделку из-за сложного экономического положения.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Челси» 25 матчей и забил 12 мячей.

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