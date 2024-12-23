«Барселоне» предложили подписать Нкунку

Атакующий полузащитникможет покинуть

Нкунку недоволен своей текущей ситуацией в лондонском клубе из-за отсутствия стабильного места в основном составе.

По информации Diario SPORT, известный агент Пини Захави предложили «Барселоне» подписать Нкунку.

При этом источник отмечает, что у каталонский клуб в настоящее время не сможет оформить сделку из-за сложного экономического положения.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нкунку в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Челси» 25 матчей и забил 12 мячей.