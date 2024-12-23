23 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии во Флоренции состоится поединок между. Начало в 20:30 мск.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Италии «фиалки» идут на 5-й позиции с 31 набранным баллом. Общий рекорд у команды неплохой — 9 побед, 4 ничьи и всего 2 поражения. До прошлого тура хозяева шли на приличной беспроигрышной серии, но не смогли справиться с «Болоньей», уступив ей 0:1. Однако дома «Фиорентина» еще ни разу не проигрывала и наверняка постарается продлить эту серию.

«Удинезе» находится на 9-й позиции. В активе команды 20 очков. Клуб проиграл в половине из 16 сыгранных встреч и смог одержать всего 6 побед. В последних пяти матчах гости выиграли один раз, в позапрошлом туре обыграв 2:1 «Монцу». После этого «черно-белые» потерпели поражение от «Наполи» со счетом 1:3.

Прогнозы и ставки

«Фиорентина» не проигрывает «Удинезе» уже 3 матча. В двух из них «фиалки» выиграли.

В этот раз букмекеры высоко оценивают шансы хозяев на победу — 1.60 против 6.10.

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 1.81, в котором они сделали упор на усталость «фиалок», которая может сыграть на руку «Удинезе».

предлагают прогноз с коэффициентом 1.81, в котором они сделали упор на усталость «фиалок», которая может сыграть на руку «Удинезе». ИИ считает, что команды счет не откроют и матч закончится вничью 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

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