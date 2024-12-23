23 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Удинезе». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Турнирное положение

«Фиорентина»: после 15 матчей «Фиорентина» идет на четвертом месте с 31 очком в таблице Серии А.

«Удинезе»: пока «Удинезе» располагается на девятом месте в таблице Серии А с 20 очками.

Последние матчи

«Фиорентина»: в 16-м туре команда Рафаэлле Палладино проиграла в гостях «Болонье» со счетом 0:1, которую сейчас тренирует бывший наставник «фиалок» Винченцо Итальяно. Игра получилась равной, но не самой открытой. Обе команды могли взять победу, но повезло больше это сделать «Болонье», которая забила единственный мяч на 59-й минуте.

Прогнозы и ставки на футбол

В Лиге конференций «Фиорентина» сыграла в гостях вничью с «Гимарайншом» (1:1), а до этого разгромила ЛАСК (7:0).

«Удинезе»: в 16-м туре дружина Косты Руньяича потерпела поражение на своем поле от одного из лидеров чемпионата «Наполи» со счетом 1:3.

Первый тайм остался за «зебрами», которые вышли вперед после точного удара своего лидера Флорьяна Товена, он добил нереализованный пенальти в своем же исполнении. Но потом сказался класс «Наполи», и соперник отгрузил три безответных мяча.

Также было поражение в Кубке Италии от «Интера» (0:2) и победа над «Монцей» (2:1) в Серии А.

Не сыграют

«Фиорентина»: дисквалифицирован правый защитник Додо.

«Удинезе»: травмированы Окойе, Заррага, Пайеро, Дэвис, Деулофеу.

Форма команд

«Фиорентина»: первую часть сезона «Фиорентина» прошла на одном дыхании и показывала великолепный футбол, особенно удивительным стало «воскрешение» нападающего Мойзе Кина, который наколотить 9 мячей в этом сезоне в Серии А и вернулся в сборную Италии.

Вообще у Палладино с ходу стало получаться в стане «фиалок», игроки приняли его требования, но в последнее время все-таки у команды наметился небольшой спад.

«Удинезе»: пока в этом сезоне «Удинезе» смотрится довольно уверенно и не пасует даже против фаворитов.

Сейчас у команды подобрался интересный и сбалансированный состав, где есть немало опытных футболистов и юных талантов. В Кубке Италии наконец смог даже сыграть чилиец Алексис Санчес, вернувшийся в команду и оправившийся от травмы.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Фиорентина» дома победила со счетом 2:0

Матч в Удине завершился вничью (2:2)

В позапрошлом сезоне «Фиорентина» выиграла на своем поле (2:0), но уступила в гостях (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фиорентины» дают 1,65, а на «Удинезе» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,96, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: хозяева сейчас испытывают небольшой спад, все-таки сказывается игра на два фронта, а Палладино не является поклонником ротировать состав.

Батарейки у «фиалок» немного подсели и им требуется небольшая перезагрузка. В «Удинезе» напротив вернулись в строй почти все лидеры и команда вполне способна побороться минимум за очко во Флоренции.

Основная ставка: победа «Удинезе» с форой +1 за 1,81.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант, что гости забьют два гола. «Удинезе» со своей атакой в лице Товена, Лукки и Санчеса, который свои 20 минут отыграет на хорошем уровне, вполне способен это сделать.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «Удинезе» больше 1,5 за 3,80.