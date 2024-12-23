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    • Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Дюкова в кандидаты на пост президента РФС
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    Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Дюкова в кандидаты на пост президента РФС

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    Общее собрание клубов российской Премьер‑лиги (РПЛ) единогласно поддержало выдвижение Александра Дюкова в кандидаты на пост президента РФС на выборах в феврале 2025 года, сообщает пресс-служба РПЛ.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Также клубы утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице‑президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

    Внеочередная конференция Российского футбольного союза состоится 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС.

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