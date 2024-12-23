Общее собрание РПЛ единогласно поддержало выдвижение Дюкова в кандидаты на пост президента РФС

Общее собрание клубов российской Премьер‑лиги () единогласно поддержало выдвижениев кандидаты на пост президентана выборах в феврале 2025 года, сообщает пресс-служба РПЛ.

Также клубы утвердили кандидатов в исполком РФС по квоте представителей клубов высшего дивизиона. Ими стали вице‑президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц и председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза состоится 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и нового состава исполкома РФС.

Действующий президент организации Александр Дюков заявил на заседании исполкома РФС 29 ноября о своем решении участвовать в выборах.