«Венеция» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

В 17-м туре итальянской Серии Ана своем поле победиласо счетом 2:1.

А составе хозяев отличились Франческо Дзампано на 38-й минуте и Марин Сверко на 67-й.

Единственный мяч у сардинцев на счету Луки Паволетти, он забил на 76-й минуте.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Кальяри 2:1 Голы: 1:0 Франческо Дзампано (38'), 2:0 Марин Шверко (67'), 2:1 Леонардо Паволетти (76') Венеция: Филип Станкович, Джорджо Альтаре, Джей Идзес, Марин Шверко, Франческо Дзампано (Bjarki Bjarkason, 90'), Ханс Николусси Кавилья, Магнус Кофод Андерсен (Домен Чрнигой, 70'), Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 84'), Джанлука Бузио (Жоэль Шингтьенн, 90'), Микаэль Эллертссон, Йоэль Похьянпало (Кристиан Гиткьяер, 84') Кальяри: Ален Шерри, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа (Маттиа Феличи, 65'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина (Матеуш Ветеска, 73'), Габриэле Цаппа, Джанлука Гаэтано (Рэзван Марин, 65'), Алессандро Дейола (Джанлука Лападула, 53'), Антуан Макумбу, Мишель Адопо, Роберто Пикколи (Леонардо Паволетти, 72') Предупреждения: Матеуш Ветеска (74'), Джей Идзес (83'), Леонардо Паволетти (83')

«Венеция» идет на 19-м месте с 13 очками, «Кальяри» (14) находится строчкой выше в таблице Серии А.