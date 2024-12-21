«Торино» — «Болонья»: счет матча 0:2, обзор голов

«Болонья» Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Тийс Даллинга и Томмазо Побега.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Болонья 0:2
Голы: 0:1 Тёйс Даллинга (71'), 0:2 Томмазо Побега (80') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Себастьян Валюкевич (Мергим Войвода, 35'), Гильермо Марипан, Адам Масина, Борна Соса, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Иван Илич, 64'), Гвидас Гинейтис (Никола Влашич, 63'), Янн Карамо (Алию Н'Джи, 78'), Антонио Санабрия (Че Адамс, 63'), Marcus Pedersen Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда (Хараламбос Ликояннис, 79'), Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Эмиль Хольм, Льюис Фергюсон (Джованни Фаббиан, 46'), Томмазо Побега, Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 70'), Йенс Одгор (Николо Казале, 89'), Benjamin Dominguez (Риккардо Орсолини, 46') Предупреждения: Хуан Миранда (74'), Ремо Фройлер (85')
«Болонья» смогла набрать 28 очков и поднялась на седьмое место. У «Торино» осталось 19 баллов и 11-я строчка.