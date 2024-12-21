«Хетафе» — «Мальорка»: счет матча 0:1, обзор гола

«Мальорка» Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола в матче стал Кайл Ларин, который четко реализовал пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Мальорка 0:1
Гол: 0:1 Кайл Ларин (пенальти) (53') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Даконам Ортега Дьене (Хуан Беррокаль, 46'), Омар Альдерете, Диего Рико, Аллан Ньом (Карлес Перес, 53'), Мауро Арамбарри, Луис Милья, Бертуг Йылдырым (Петер Гонсалес, 36'), Christantus Uche, Coba Gomes Da Costa (Альваро Родригес, 63') Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Дани Родригес (Хосе Копете, 78'), Серхи Дардер, Омар Маскарель, Антонио Санчес (Валери Фернандес, 87'), Такума Асано (Роберт Наварро, 69'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 88') Предупреждения: Антонио Санчес (17'), Даконам Ортега Дьене (21'), Бертуг Йылдырым (34'), Доминик Грейф (60'), Диего Рико (79'), Хуан Беррокаль (80'), Роберт Наварро (87')
Календарь и таблица испанской Примеры
У «Мальорки» теперь 30 очков и пятое место в турнирной таблице. В активе «Хетафе» осталось 16 баллов и 16-я строчка.