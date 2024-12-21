В поединке 17-го тура итальянской Серии Асыграет в гостях у. Игра состоится 21 декабря на «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало в 20:00 по мск.

«Дженоа» не проигрывает в турнире уже 6 матчей. «Грифоны» стараются сушить игру, так как с результативностью у них не очень. Так что последние матчи с их участием имели низовой тотал. С начала декабря клуб сыграл 3 поединка и забил только 2 гола, но при этом сумел оставить ворота сухими. Ворота хозяев не смог распечатать даже «Милан» (0:0). В таблице Серии А «Дженоа» имеет 16 очков и занимает 13-е место.

«Наполи» держится на 2-й строчке, но если потеряет очки, то может опуститься на 3-ю, так как в спину дышит «Интер». При этом на расстоянии двух пунктов находится лидер таблицы — «Аталанта». В прошлом матче «адзурри» на выезде забили 3 мяча «Удинезе», благодаря чему выиграли 3:1. Так подопечные Конте решили реабилитироваться после домашних 0:1 с «Лацио».

Прогнозы и ставки

«Наполи» не смог выиграть последние две очные встречи. Оба раза команды заканчивали вничью.

Букмекеры считают «неаполитанцев» фаворитами встречи за 1.69. Ставка на победу «Дженоа» принимается за 6.0, а на ничью — за 3.60.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что «Наполи» распечатает ворота «Дженоа» и отсидеться в обороне хозяевам не удастся. Подробнее о ставках в прогнозе.

полагают, что «Наполи» распечатает ворота «Дженоа» и отсидеться в обороне хозяевам не удастся. Подробнее о ставках в прогнозе. По прогнозу искусственного интеллекта, «Наполи» всухую обыграет «Дженоа» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run. Помимо этого сайт может предложить статистику, стартовые составы команд и список букмекеров с коэффициентами.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам