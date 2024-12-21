Дженоа
Наполи
«Дженоа»
Турнирное положение: пока «Дженоа» идет на 13-м месте в таблице Серии А с 16 очками.
Последние матчи: в 16-м туре генуэзцы смогли выстоять против «Милана» (0:0), просидев весь матч в глухой обороне и нанеся всего пять ударов по воротам россонери, из них ни одного в створ. Повезло и то, что «Милан» выставил полурезервный состав, дав отдохнуть большинству лидеров. Главным героем встречи стал опытный вратарь Николо Леали, который неожиданно стал первым номером в «Дженоа» в последнее время.
Дженоа — Наполи: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья дома с «Торино» (0:0) и победа в гостях над «Удинезе» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Де Винтер, Малиновский и Экубан.
Состояние команды: пока при Патрике Виейра «Дженоа» играет в сугубо оборонительный футбол и сидит сзади большими силами. Если при Джилардино, несмотря на скромные кадровые ресурсы, команда не боялась ввязываться в открытую игру, то при французском специалисте игра совсем не смотрится, а лидер нападения Пинамонти выглядит полностью отрезанным от полузащиты.
«Наполи»
Турнирное положение: после 16 туров «Наполи» идет вторым в таблице итальянской Серии А с 35 очками.
Последние матчи: в 16-м туре команда Антонио Конте одержала волевую победу над «Удинезе» со счетом 3:1. Пропустив в середине первого тайма с пенальти, «Наполи» смог сравнять счет на 50-й минуте после точного удара Лукаку. Победу неаполитанцы смогли вырвать лишь в конце встречи, когда защитник «зебр» Джанетти срезал мяч в свои ворота, а потом Ангисса отличился после сольного прохода.
До этого было поражение от «Лацио» (0:1) в Серии А и от него же в Кубке Италии (1:3).
Не сыграют: травмированы — Бонджорно, Кварацхелия, Фолоруншо и Маццокки.
Состояние команды: даже без травмированного Кварацхелии «Наполи» показал неплохой уровень игры против крепкого «Удинезе». На его позиции отлично смотрелся бразилец Давид Нерес, который по количеству ускорений и обводок почти не уступает грузинскому вингеру. Наконец смог отличиться после долгого молчания и Лукаку. «Наполи» после некоторого спада снова набирает форму.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)
- Под руководством Вийера «Дженоа» сыграл четыре матча, три раза сыграл вничью и один раз выиграл при разнице 4:2
- «Наполи» в четырех последних играх Серии А одержал три победы и потерпел одно поражение при разнице 5:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 5,50, а на «Наполи» — 1,76, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.
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- 2.25Жирона — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: сейчас «Наполи» на голову сильнее скромного «Дженоа». Даже без травмированных Бонджорно и Кварацхелии гости должны забирать три очка в этом матче. Пока хозяева после смены тренера совсем не впечатляют, а набирают очки за счет везения.
Основная ставка: победа «Наполи» за 1,76.
Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, «Наполи» может забить гол и сосредоточиться на обороне, играя в рациональный футбол.
Дополнительная ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 2,5 за 3,30.