21 декабря в 17-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Дженоа» и «Наполи». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: пока «Дженоа» идет на 13-м месте в таблице Серии А с 16 очками.

Последние матчи: в 16-м туре генуэзцы смогли выстоять против «Милана» (0:0), просидев весь матч в глухой обороне и нанеся всего пять ударов по воротам россонери, из них ни одного в створ. Повезло и то, что «Милан» выставил полурезервный состав, дав отдохнуть большинству лидеров. Главным героем встречи стал опытный вратарь Николо Леали, который неожиданно стал первым номером в «Дженоа» в последнее время.

Ранее была ничья дома с «Торино» (0:0) и победа в гостях над «Удинезе» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Де Винтер, Малиновский и Экубан.

Состояние команды: пока при Патрике Виейра «Дженоа» играет в сугубо оборонительный футбол и сидит сзади большими силами. Если при Джилардино, несмотря на скромные кадровые ресурсы, команда не боялась ввязываться в открытую игру, то при французском специалисте игра совсем не смотрится, а лидер нападения Пинамонти выглядит полностью отрезанным от полузащиты.

«Наполи»

Турнирное положение: после 16 туров «Наполи» идет вторым в таблице итальянской Серии А с 35 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 16-м туре команда Антонио Конте одержала волевую победу над «Удинезе» со счетом 3:1. Пропустив в середине первого тайма с пенальти, «Наполи» смог сравнять счет на 50-й минуте после точного удара Лукаку. Победу неаполитанцы смогли вырвать лишь в конце встречи, когда защитник «зебр» Джанетти срезал мяч в свои ворота, а потом Ангисса отличился после сольного прохода.

До этого было поражение от «Лацио» (0:1) в Серии А и от него же в Кубке Италии (1:3).

Не сыграют: травмированы — Бонджорно, Кварацхелия, Фолоруншо и Маццокки.

Состояние команды: даже без травмированного Кварацхелии «Наполи» показал неплохой уровень игры против крепкого «Удинезе». На его позиции отлично смотрелся бразилец Давид Нерес, который по количеству ускорений и обводок почти не уступает грузинскому вингеру. Наконец смог отличиться после долгого молчания и Лукаку. «Наполи» после некоторого спада снова набирает форму.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)

Под руководством Вийера «Дженоа» сыграл четыре матча, три раза сыграл вничью и один раз выиграл при разнице 4:2

«Наполи» в четырех последних играх Серии А одержал три победы и потерпел одно поражение при разнице 5:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 5,50, а на «Наполи» — 1,76, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: сейчас «Наполи» на голову сильнее скромного «Дженоа». Даже без травмированных Бонджорно и Кварацхелии гости должны забирать три очка в этом матче. Пока хозяева после смены тренера совсем не впечатляют, а набирают очки за счет везения.

Основная ставка: победа «Наполи» за 1,76.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, «Наполи» может забить гол и сосредоточиться на обороне, играя в рациональный футбол.

Дополнительная ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 2,5 за 3,30.