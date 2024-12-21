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    «Наполи» постарается взять победу малой кровью

    «Дженоа» — «Наполи». Ставка (к. 1.76) и прогноз на чемпионат Италии Серия А 21 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Наполи»
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    Станислав Лоботка
    21 декабря в 17-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Дженоа» и «Наполи». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 20:00 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: пока «Дженоа» идет на 13-м месте в таблице Серии А с 16 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре генуэзцы смогли выстоять против «Милана» (0:0), просидев весь матч в глухой обороне и нанеся всего пять ударов по воротам россонери, из них ни одного в створ. Повезло и то, что «Милан» выставил полурезервный состав, дав отдохнуть большинству лидеров. Главным героем встречи стал опытный вратарь Николо Леали, который неожиданно стал первым номером в «Дженоа» в последнее время.

    Дженоа — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья дома с «Торино» (0:0) и победа в гостях над «Удинезе» (2:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Де Винтер, Малиновский и Экубан.

    Состояние команды: пока при Патрике Виейра «Дженоа» играет в сугубо оборонительный футбол и сидит сзади большими силами. Если при Джилардино, несмотря на скромные кадровые ресурсы, команда не боялась ввязываться в открытую игру, то при французском специалисте игра совсем не смотрится, а лидер нападения Пинамонти выглядит полностью отрезанным от полузащиты.

    «Наполи»

    Турнирное положение: после 16 туров «Наполи» идет вторым в таблице итальянской Серии А с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в 16-м туре команда Антонио Конте одержала волевую победу над «Удинезе» со счетом 3:1. Пропустив в середине первого тайма с пенальти, «Наполи» смог сравнять счет на 50-й минуте после точного удара Лукаку. Победу неаполитанцы смогли вырвать лишь в конце встречи, когда защитник «зебр» Джанетти срезал мяч в свои ворота, а потом Ангисса отличился после сольного прохода.

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    До этого было поражение от «Лацио» (0:1) в Серии А и от него же в Кубке Италии (1:3).

    Не сыграют: травмированы — Бонджорно, Кварацхелия, Фолоруншо и Маццокки.

    Состояние команды: даже без травмированного Кварацхелии «Наполи» показал неплохой уровень игры против крепкого «Удинезе». На его позиции отлично смотрелся бразилец Давид Нерес, который по количеству ускорений и обводок почти не уступает грузинскому вингеру. Наконец смог отличиться после долгого молчания и Лукаку. «Наполи» после некоторого спада снова набирает форму.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2)

    • Под руководством Вийера «Дженоа» сыграл четыре матча, три раза сыграл вничью и один раз выиграл при разнице 4:2

    • «Наполи» в четырех последних играх Серии А одержал три победы и потерпел одно поражение при разнице 5:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Дженоа» дают 5,50, а на «Наполи» — 1,76, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

    Прогноз: сейчас «Наполи» на голову сильнее скромного «Дженоа». Даже без травмированных Бонджорно и Кварацхелии гости должны забирать три очка в этом матче. Пока хозяева после смены тренера совсем не впечатляют, а набирают очки за счет везения.

    Основная ставка: победа «Наполи» за 1,76.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, «Наполи» может забить гол и сосредоточиться на обороне, играя в рациональный футбол.

    Дополнительная ставка: победа «Наполи» плюс тотал меньше 2,5 за 3,30.

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    «Дженоа» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 21.12.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» постарается взять победу малой кровью
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