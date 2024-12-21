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    Гацкан: «Зенит» — всегда фаворит, но «Спартак» и «Краснодар» будут бороться

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Гацкан высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    Александр Гацкан
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    Александр Гацкан

    «Думаю, что "Спартак" — теневой фаворит в борьбе за чемпионство. По потенциалу они 100% будут бороться за первую тройку. "Зенит", "Краснодар" и "Спартак".

    При Станковиче видны улучшения. Команда провела качественную селекцию и обладает хорошим подбором футболистов. В "Спартаке" собраны достаточно квалифицированные игроки, которые показывают интересный футбол со множеством голевых моментов. В последних играх "Спартак" забивал очень много.

    Сейчас неважно, кто ушёл лидером. Важно, как команды пройдут весь чемпионат. Можно завершить осеннюю часть на первом месте, а закончить сезон на шестом. Сейчас зимний перерыв, команды будут усиливаться и готовиться ко второй половине сезона. Кто лучше выполнит своё домашнее задание, проведёт работу над ошибками и улучшит игру, тот и будет бороться за первое место. Но, как мы поняли ещё в прошлом сезоне, "Зенит" — всегда фаворит», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидерами турнирной таблицы являются «Краснодар» и «Зенит». Третьим идет «Спартак».

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