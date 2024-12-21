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    АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле», «Челси» в гостях у «Эвертона», «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

    Обзор матчей 17-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 17-го тура английской Премьер-лиги состоятся с 21 по 22 декабря

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 2:1

    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» выиграла у «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

    На точные удары Джона Дурана и Моргана Роджерса гости ответили забитым мячом Фила Фодена.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Манчестер Сити 2:1
    Голы: 1:0 Джон Дуран (16'), 2:0 Морган Роджерс (65'), 2:1 Филип Фоден (90 + 3') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Лука Динь, Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Амаду Онана, Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Морган Роджерс (Эмилиано Буэндия, 90'), Джон Дуран (Олли Уоткинс, 81') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Джон Стоунс (Кайл Уолкер, 46'), Рико Льюис, Джек Грилиш, Бернарду Силва, Матео Ковачич (Жереми Доку, 84'), Илкай Гюндоган (Савиньо, 73'), Эрлинг Холанд, Филип Фоден Предупреждения: Мэтти Кэш (37'), Дамиан Эмилиано Мартинес (45 + 2'), Рико Льюис (47'), Йошко Гвардиол (84'), Джек Грилиш (87'), Джон МакГинн (90 + 4')

    «Манчестер Сити» с 27 баллами опустился на шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 28 очками идет пятой.

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    суббота, 22 декабря, 18:00 мск

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    суббота, 22 декабря, 18:00 мск

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    «Эвертон» — «Челси»

    воскресенье, 23 декабря, 17:00 мск

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    воскресенье, 23 декабря, 17:00 мск

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    воскресенье, 23 декабря, 19:30 мск

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