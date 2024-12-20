Мареска рассказал о планах «Челси» на зимнее трансферное окно

Энцо Мареска — главный тренер «Челси» Фото: globallookpress.com
«Мы не хотим продавать игроков в январе… но, возможно, футболисты, которые не имеют много игрового времени, могут быть недовольны и захотят уйти. Тогда мы посмотрим, что произойдет», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось о том, что нападающий Кристофер Нкунку раздумывает над уходом из лондонского «Челси».
После 16-и туров в английской Премьер-лиге «синие» занимают 2-е место в таблице с 34 очками в активе.