Мареска рассказал о планах «Челси» на зимнее трансферное окно

Главный тренерзаявил, что не хочет продавать футболистов в зимнее трансферное окно.

«Мы не хотим продавать игроков в январе… но, возможно, футболисты, которые не имеют много игрового времени, могут быть недовольны и захотят уйти. Тогда мы посмотрим, что произойдет», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Кристофер Нкунку раздумывает над уходом из лондонского «Челси».

После 16-и туров в английской Премьер-лиге «синие» занимают 2-е место в таблице с 34 очками в активе.