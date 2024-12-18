До матча
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» стартовал в Кубке английской лиги со 2-го раунда, обыграв в результативном матче «Кардифф Сити» со счетом 5:3. Далее «святые» в серии послематчевых пенальти выбили из турнира «Эвертон» (1:1 основное время), а в 1/8 финала справились со «Сток Сити» (3:2).
В прошлом сезоне «Саутгемптон» вылетел в первом же раунде, уступив скромному «Джиллингему» со счетом 1:3. Лучшим результатом святых в этом турнире остается выход в финал в 1979 и 2017 годах.
Главной задачей «Саутгемптона» на этот сезон является сохранение прописки в АПЛ. После 16-го тура команда из одноименного города замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 5 очков. В трех последних матчах «Саутгемптон» проиграл «Тоттенхэму» (0:5), «Астон Вилле» (0:1) и «Челси» (1:5).
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» является действующим обладателем Кубка английской лиги, а также рекордсменом по количеству побед в этом турнире (10). В финале прошлого розыгрыша «красные» на «Уэмбли» дожали «Челси» в дополнительное время (1:0).
Защиту титула «Ливерпуль» начал с победного матча с «Вест Хэмом» (3:1) в 3-м раунде. На следующей стадии команда Слота сломила сопротивление «Брайтона», обыграв соперника со счетом 3:2.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая «Челси» на два очка при матче в запасе. В крайнем туре «красные» в меньшинстве сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Личные встречи
Последний раз команды встречались между собой в конце ноября в матче 12-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ливерпуля».
В последних 10-ти матчах на счету «красных» 8 побед, «Саутгемптон» оказался сильнее в одном случае и один раз команды сыграл вничью.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.00.