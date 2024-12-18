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    «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка английской лиги «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» стартовал в Кубке английской лиги со 2-го раунда, обыграв в результативном матче «Кардифф Сити» со счетом 5:3. Далее «святые» в серии послематчевых пенальти выбили из турнира «Эвертон» (1:1 основное время), а в 1/8 финала справились со «Сток Сити» (3:2).

    В прошлом сезоне «Саутгемптон» вылетел в первом же раунде, уступив скромному «Джиллингему» со счетом 1:3. Лучшим результатом святых в этом турнире остается выход в финал в 1979 и 2017 годах.

    Главной задачей «Саутгемптона» на этот сезон является сохранение прописки в АПЛ. После 16-го тура команда из одноименного города замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 5 очков. В трех последних матчах «Саутгемптон» проиграл «Тоттенхэму» (0:5), «Астон Вилле» (0:1) и «Челси» (1:5).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» является действующим обладателем Кубка английской лиги, а также рекордсменом по количеству побед в этом турнире (10). В финале прошлого розыгрыша «красные» на «Уэмбли» дожали «Челси» в дополнительное время (1:0).

    Защиту титула «Ливерпуль» начал с победного матча с «Вест Хэмом» (3:1) в 3-м раунде. На следующей стадии команда Слота сломила сопротивление «Брайтона», обыграв соперника со счетом 3:2.

    «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, опережая «Челси» на два очка при матче в запасе. В крайнем туре «красные» в меньшинстве сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в конце ноября в матче 12-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ливерпуля».

    В последних 10-ти матчах на счету «красных» 8 побед, «Саутгемптон» оказался сильнее в одном случае и один раз команды сыграл вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.00.

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