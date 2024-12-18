18 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Кардифф Сити» (5:3), по пенальти «Эвертон» (1:1) и «Сток Сити» (3:2).

Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в девять очков от спасительной 17-й строчки, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своей прошлой встрече в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:5), после чего в отставку был отправлен наставник Расселл Мартин.

Перед этим в предыдущем, 15-м туре английской Премьер-лиги коллектив уже в чужих стенах оказался слабее «Астон Виллы» — 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Саутгемптон» не выиграл, а сейчас у него серия поражений в три матча.

Это говорит о мизерных шансах «Святых» на успех в дуэли, где им остается рассчитывать на встряску в связи с приходом нового тренера, поддержку собственных трибун, а также стремление соперника предоставить отдых ключевым игрокам.

Камерон Арчер, Джеймс Бри и Тэйлор Харвуд-Беллис — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущей кампании с двумя голами.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка английской Лиги, разобравшись с «Вест Хэмом» (5:1) и «Брайтоном» (3:2).

Команда после 15-ти матчей английской Премьер-лиги занимает первую позицию с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Челси», который провел на игру больше.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Перед этим в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив обыграл в чужих стенах испанскую «Жирону» с минимальным результатом — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 19-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл, но выиграл при этом лишь однажды в трех последних матчах.

Само собой даже такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, что еще более очевидно, если учесть их явный перевес в классе, пусть даже игра и состоится на чужом поле.

Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.60, победа «Саутгемптона» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.85.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Ливерпуля».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.50