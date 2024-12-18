«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Саутгемптон» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Кардифф Сити» (5:3), по пенальти «Эвертон» (1:1) и «Сток Сити» (3:2).
Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в девять очков от спасительной 17-й строчки, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.
Последние матчи: в своей прошлой встрече в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:5), после чего в отставку был отправлен наставник Расселл Мартин.
Перед этим в предыдущем, 15-м туре английской Премьер-лиги коллектив уже в чужих стенах оказался слабее «Астон Виллы» — 0:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Саутгемптон» не выиграл, а сейчас у него серия поражений в три матча.
Это говорит о мизерных шансах «Святых» на успех в дуэли, где им остается рассчитывать на встряску в связи с приходом нового тренера, поддержку собственных трибун, а также стремление соперника предоставить отдых ключевым игрокам.
Камерон Арчер, Джеймс Бри и Тэйлор Харвуд-Беллис — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущей кампании с двумя голами.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка английской Лиги, разобравшись с «Вест Хэмом» (5:1) и «Брайтоном» (3:2).
Команда после 15-ти матчей английской Премьер-лиги занимает первую позицию с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Челси», который провел на игру больше.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Перед этим в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив обыграл в чужих стенах испанскую «Жирону» с минимальным результатом — 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 19-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл, но выиграл при этом лишь однажды в трех последних матчах.
Само собой даже такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, что еще более очевидно, если учесть их явный перевес в классе, пусть даже игра и состоится на чужом поле.
Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда
- в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.60, победа «Саутгемптона» — в 7.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.85.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Ливерпуля».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.50