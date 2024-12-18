ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордОкно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»? Лаутаро МартинесМесси ошибся: Лаутаро далек от уровня Мбаппе, Винисиуса и Холанна Колби Ковингтон и Хоакин БаклиТотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
    Все новости спорта

    Сможет ли «Саутгемптон» выбить «Ливерпуль»?

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль». «Красных» лихорадит, а у хозяев и вовсе три поражения подряд. На что сделать ставку в кубковом матче 18 декабря? Прогноз экспертов с коэффициентом для ставки 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Ливерпуль
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коди Гакпо
    18 декабря в четвертьфинале Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» уже прошел три стадии Кубка английской Лиги, обыграв «Кардифф Сити» (5:3), по пенальти «Эвертон» (1:1) и «Сток Сити» (3:2).

    Команда после 16-ти туров английской Премьер-лиги занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в девять очков от спасительной 17-й строчки, поэтому всерьез рискует понизиться в классе.

    Последние матчи: в своей прошлой встрече в рамках 16-го тура АПЛ клуб на своем поле потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:5), после чего в отставку был отправлен наставник Расселл Мартин.

    Перед этим в предыдущем, 15-м туре английской Премьер-лиги коллектив уже в чужих стенах оказался слабее «Астон Виллы» — 0:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Саутгемптон» не выиграл, а сейчас у него серия поражений в три матча.

    Это говорит о мизерных шансах «Святых» на успех в дуэли, где им остается рассчитывать на встряску в связи с приходом нового тренера, поддержку собственных трибун, а также стремление соперника предоставить отдых ключевым игрокам.

    Камерон Арчер, Джеймс Бри и Тэйлор Харвуд-Беллис — лучшие бомбардиры команды в Кубке Лиги текущей кампании с двумя голами.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль», в отличие от соперника, прошел только две стадии Кубка английской Лиги, разобравшись с «Вест Хэмом» (5:1) и «Брайтоном» (3:2).

    Команда после 15-ти матчей английской Премьер-лиги занимает первую позицию с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Челси», который провел на игру больше.

  • Рано радоваться. Что может помешать «Ливерпулю» выиграть титул АПЛ
  • До сих пор никто не знает, как отреагирует команда Арне Слота на первые серьезные проблемы
  • 04/12/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура Премьер-лиги клуб на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Фулхэмом» (2:2).

    Перед этим в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов коллектив обыграл в чужих стенах испанскую «Жирону» с минимальным результатом — 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 19-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ливерпуль» ни разу не проиграл, но выиграл при этом лишь однажды в трех последних матчах.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Само собой даже такая форма говорит об отличных шансах гостей на успех, что еще более очевидно, если учесть их явный перевес в классе, пусть даже игра и состоится на чужом поле.

    Коди Гакпо — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Ливерпуля» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.60, победа «Саутгемптона» — в 7.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.85.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Ливерпуля».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте (жен) — Селтик (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Челси (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Галатасарай (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сарагоса — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Саутгемптон» выбить «Ливерпуль»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры