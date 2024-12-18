Пару туров назад «монегаски» проиграли «Марселю» 1:2, из-за чего уступили ему 2-е место. Обыграв «Тулузу» 2:0 и сыграв нулевую с «Реймсом», «Монако» не вернул себе 2-ю строчку. Сейчас клуб находится на 3-м месте с 30 очками и отстает от ПСЖ на 7 баллов.
ПСЖ продолжает свою беспроигрышную серию в Лиге 1 этого сезона. Уже 15 игр без поражений — 11 побед и 4 ничьи. В прошлом туре на своем поле «парижане» обыграли «Лион» 3:1. Второй матч подряд у ПСЖ победа, второй раз подряд гости забивают 3 гола за игру. Ранее в Лиге чемпионов столичная команда отгрузила 3 мяча «Зальцбургу».
Прогнозы и ставки на игру
Узнаем, как оценивают соперников букмекеры, какие прогнозы дают эксперты на исход этого поединка.
- ПСЖ — фаворит за 1.85, тогда как на победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 3.95. На ничью нам предлагают 4.0.
- На LiveSport.Ru считают, что «Монако» даст ПСЖ бой и доставит немало проблем. Подробнее о ставках в прогнозе от аналитиков сайта.
- ИИ предсказывает победу ПСЖ с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run, где также можно найти предматчевую статистику, составы и коэффициенты букмекеров.
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