2-й таймРеал — ПачукаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал» — «Пачука». Онлайн
    Все новости спорта

    «Монако» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет на своем поле ПСЖ. Поединок запланирован на 18 декабря. Начало в 23:00 по Москве.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Пару туров назад «монегаски» проиграли «Марселю» 1:2, из-за чего уступили ему 2-е место. Обыграв «Тулузу» 2:0 и сыграв нулевую с «Реймсом», «Монако» не вернул себе 2-ю строчку. Сейчас клуб находится на 3-м месте с 30 очками и отстает от ПСЖ на 7 баллов.

    ПСЖ продолжает свою беспроигрышную серию в Лиге 1 этого сезона. Уже 15 игр без поражений — 11 побед и 4 ничьи. В прошлом туре на своем поле «парижане» обыграли «Лион» 3:1. Второй матч подряд у ПСЖ победа, второй раз подряд гости забивают 3 гола за игру. Ранее в Лиге чемпионов столичная команда отгрузила 3 мяча «Зальцбургу».

    Прогнозы и ставки на игру

    Узнаем, как оценивают соперников букмекеры, какие прогнозы дают эксперты на исход этого поединка.

    • ПСЖ — фаворит за 1.85, тогда как на победу «Монако» можно поставить с коэффициентом 3.95. На ничью нам предлагают 4.0.

    • На LiveSport.Ru считают, что «Монако» даст ПСЖ бой и доставит немало проблем. Подробнее о ставках в прогнозе от аналитиков сайта.

    • ИИ предсказывает победу ПСЖ с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run, где также можно найти предматчевую статистику, составы и коэффициенты букмекеров.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» отобрать очки у парижан?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Сможет ли «Саутгемптон» выбить «Ливерпуль»?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Прервет ли «Арсенал» беспроигрышную серию «Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры