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    «Лацио» — «Интер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура Серии А «Лацио» — «Интер»

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    «Лацио» и «Интер» сыграют между собой в заключительном матче 16-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лацио»

    «Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 15-ти матчах. На счету римской команды 10 побед, одна ничья и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 30:17.

    «Орлы» выиграли 6 из 7 последних матчей чемпионата, допустив осечку лишь в игре с «Пармой» (1:3). В крайнем туре Серии А команда Марко Барони минимально одолела в гостях одного из лидеров турнира — «Наполи» (1:0).

    «Лацио» продолжает претендовать на самые высокие места и в Лиге Европы . В крайнем туре римская команда со счетом 3:1 переиграла в гостях «Аякс» и удержала за собой первую строчку в общей таблице турнира.

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    «Интер»

    «Интер» идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, записав на свой счет 31 очко в 14-ти матчах. Команда Симоне Индзаги одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 34 гола и пропустив 15 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре «Интер» уверенно обыграл дома «Парму» со счетом 3:1. До этого «черно-синие» разгромили в гостях «Верону» (5:0), а также отобрали очки у «Наполи» (1:1).

    На прошлой неделе «Интер» играл в Лиге Чемпионов против «Байера». Итальянская команда пропустила первый мяч на турнире и потерпела минимальное поражение — 0:1. После 6-ти туров «Интер» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Лацио» уступил сопернику дома со счетом 0:2, а в Милане была зафиксирована ничья 1:1.

    В последних 10-ти матчах «Интер» одержал 5 побед, «Лацио» оказался сильнее в 2-х случаях и трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Интер» с коэффициентом 3.30.

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