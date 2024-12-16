16 декабря в 16-м туре итальянской Серии А «Лацио» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «лациале» в этом году борются за самые высокие места в Серии А.

Команда из Рима в настоящий момент имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Римляне смогли 30 раз поразить ворота соперников и 17 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах римский коллектив переиграл «Наполи» (1:0), но проиграл «Парме» (1:3).

Также коллектив из столицы Италии выиграл у «Аякса» (3:1) и сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) в Лиге Европы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Помимо этого, «бело-небесно-голубые» победили «Наполи» (3:1) и вышли в четвертьфинал Кубка Италии.

Не сыграют: в составе столичного коллектива травмирован Алессио Романьоли и дисквалифицирован Валентин Кастельанос.

Состояние команды: «орлы» в этом сезоне показывают достаточно хорошую игру, поэтому и результат появился. Думается, что «Лацио», если продолжит в том же духе, то точно поборется за место в тройке сильнейших.

Игра подопечных Марко Барони является зрелищной. В этом сезоне многие хвалят «Лацио», а эксперты называют команду одним из фаворитом в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

«Интер»

Турнирное положение: «нерадзурри» также продолжают борьбу за чемпионство.

Сейчас в активе «змей» 31 зачетный балл и третья строчка в турнирной таблице.

«Чёрно-синие» смогли забить 34 мяча, а в свои ворота пропустили 17.

Последние матчи: в прошлых турах миланцы переиграли «Парму» (3:1) и «Верону» (5:0).

В последней же игре команда из Милана уступила «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

Также миланский коллектив не смог победить «Наполи» (1:1).

Не сыграют: в составе «желанной» травмированы Франческо Ачерби и Бенжамин Павар.

Состояние команды: безусловно, «Интер» остается одним из главных фаворитов сезона. Подопечные Симоне Индзаги показывают классный футбол и по праву претендуют на чемпионский титул.

В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом и сейчас точно хочет защитить свой титул.

Статистика для ставок

«Лацио» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

«Интер» проиграл только 1 матч в этом сезоне Серии А

В последней очной игре 19 мая «Интер» и «Лацио» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.30, победа «Лацио» — в 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: сейчас обе команды показывают качественный футбол, поэтому можно предположить, что все завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды практически всегда забивают, поэтому ждем, что мяч побывает в воротах обоих коллективов.

Ставка: обе забьют за 1.90.