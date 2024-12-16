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    Смогут ли «Лацио» и «Интер» выявить сильнейшего?

    «Лацио» — «Интер». Команды — в погоне за лидером: на что сделать ставку в их матче 16 декабря? Ответ — в прогнозе экспертов на Серию А с коэффициентом 3.30

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Интер»
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    Генрих Мхитарян («Интер»)
    16 декабря в 16-м туре итальянской Серии А «Лацио» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 22:45 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «лациале» в этом году борются за самые высокие места в Серии А.

    Команда из Рима в настоящий момент имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

    Лацио — Интер: коэффициенты букмекеров

    Римляне смогли 30 раз поразить ворота соперников и 17 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах римский коллектив переиграл «Наполи» (1:0), но проиграл «Парме» (1:3).

    Также коллектив из столицы Италии выиграл у «Аякса» (3:1) и сыграл вничью с «Лудогорцем» (0:0) в Лиге Европы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Помимо этого, «бело-небесно-голубые» победили «Наполи» (3:1) и вышли в четвертьфинал Кубка Италии.

    Не сыграют: в составе столичного коллектива травмирован Алессио Романьоли и дисквалифицирован Валентин Кастельанос.

    Состояние команды: «орлы» в этом сезоне показывают достаточно хорошую игру, поэтому и результат появился. Думается, что «Лацио», если продолжит в том же духе, то точно поборется за место в тройке сильнейших.

    Игра подопечных Марко Барони является зрелищной. В этом сезоне многие хвалят «Лацио», а эксперты называют команду одним из фаворитом в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

    «Интер»

    Турнирное положение: «нерадзурри» также продолжают борьбу за чемпионство.

    Сейчас в активе «змей» 31 зачетный балл и третья строчка в турнирной таблице.

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    • «Чёрно-синие» смогли забить 34 мяча, а в свои ворота пропустили 17.

    Последние матчи: в прошлых турах миланцы переиграли «Парму» (3:1) и «Верону» (5:0).

    В последней же игре команда из Милана уступила «Байеру» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Также миланский коллектив не смог победить «Наполи» (1:1).

    Не сыграют: в составе «желанной» травмированы Франческо Ачерби и Бенжамин Павар.

    Состояние команды: безусловно, «Интер» остается одним из главных фаворитов сезона. Подопечные Симоне Индзаги показывают классный футбол и по праву претендуют на чемпионский титул.

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    В прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом и сейчас точно хочет защитить свой титул.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • «Интер» проиграл только 1 матч в этом сезоне Серии А

    • В последней очной игре 19 мая «Интер» и «Лацио» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.10. Ничья — в 3.30, победа «Лацио» — в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: сейчас обе команды показывают качественный футбол, поэтому можно предположить, что все завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.30.

    Прогноз: команды практически всегда забивают, поэтому ждем, что мяч побывает в воротах обоих коллективов.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    «Лацио» — «Интер»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 16.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Лацио» и «Интер» выявить сильнейшего?
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