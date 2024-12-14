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    ЭСК РФС назвала верными все спорные решения Москалева в матче «Зенит» — «Акрон»

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    Экспертно‑судейская комиссия РФС пришла к выводу, что арбитр Владимир Москалев верно не засчитал два гола «Зенита» в матче против «Акрона» (1:2) в 18-м туре РПЛ.

    Владимир Москалев
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    Владимир Москалев

    «Судья правильно отменил взятие ворот команды "Акрон" на 69‑й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды "Зенит" Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды "Акрон", по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество.

    По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство VAR, пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот.

    Судья также правильно отменил взятие ворот команды "Акрон" на 90+8‑й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды "Зенит" Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым. Данный контакт с рукой произошел после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнера по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч, после контакта с рукой, незамедлительно остался под контролем этого же игрока.

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    • По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды "Акрон" за игру рукой в данной игровой ситуации.

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    Контакт мяча с рукой нападающего, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», — говорится в сообщении на сайте РФС.

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