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    В Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 для европейских команд

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    Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года для европейских сборных.

    Трофей победителю ЧМ-2026
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    Трофей победителю ЧМ-2026

    В первой корзине были 8 четвертьфиналистов Лиги наций (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания) и и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.

    Команды в итоге распределены по 12 группам по 4-5 сборных. Россия не принимала участие в жеребьевке.

    Группа A : победитель пары Германия — Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.

    Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

    Группа C: проигравший пары Португалия — Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.

    Группа D: победитель пары Франция — Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

    Группа E: победитель пары Испания — Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.

    Группа F: победитель пары Португалия — Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.

    Группа G: проигравший пары Испания — Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва,

    Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр,

    Группа I: проигравший пары Германия — Италия, Норвегия, Израиль, Эстония,

    Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан,

    Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия,

    Группа L: проигравший пары Франция — Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова,

    Напрямую на ЧМ-2026 отберутся 12 победителей групп. Еще 4 европейские сборные попадут на чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года.

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    В них примут участие 12 команд, занявшие вторые места на групповом этапе отбора, и четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не квалифицировались напрямую в качестве победителей групп и не вышли в стыковые матчи в качестве финалистов групп.

    Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.

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