В Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 для европейских команд

В первой корзине были 8 четвертьфиналистов Лиги наций (Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания) и и еще 4 команды, занимающие самые высокие места в рейтинге ФИФА.
Команды в итоге распределены по 12 группам по 4-5 сборных. Россия не принимала участие в жеребьевке.
Группа A : победитель пары Германия — Италия в Лиге наций, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
Группа C: проигравший пары Португалия — Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.
Группа D: победитель пары Франция — Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.
Группа E: победитель пары Испания — Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.
Группа F: победитель пары Португалия — Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.
Группа G: проигравший пары Испания — Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва,
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр,
Группа I: проигравший пары Германия — Италия, Норвегия, Израиль, Эстония,
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан,
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия,
Группа L: проигравший пары Франция — Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова,
Напрямую на ЧМ-2026 отберутся 12 победителей групп. Еще 4 европейские сборные попадут на чемпионат мира через стыковые матчи, которые пройдут в марте 2026 года.
В них примут участие 12 команд, занявшие вторые места на групповом этапе отбора, и четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые не квалифицировались напрямую в качестве победителей групп и не вышли в стыковые матчи в качестве финалистов групп.
Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2025 года.