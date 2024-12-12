Рахимов ответил на вопрос об интересе к Ахметову

Главный тренер «Рубина»сказал, что ничего не слышал об интересе своего клуба к хавбеку «Зенита»

«Ничего не знаю об интересе к Ахметову. Мы пока не называли никакие фамилии. Определили, что нам нужны игроки, которые увеличат конкуренцию в составе. Ахметов — хороший футболист.

Я попросил игроков отдыхать до 26 декабря. Затем каждому расписано по 11 тренировок. Мы все контролируем. За невыполненную тренировку — штраф в размере 50 тысяч», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

Сегодня прошла информация, что 26-летний полузащитник может вернуться в казанский клуб, где выступал с 2016 по 2018 год.