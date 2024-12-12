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    Рахимов ответил на вопрос об интересе к Ахметову

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сказал, что ничего не слышал об интересе своего клуба к хавбеку «Зенита» Ильзату Ахметову.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Ничего не знаю об интересе к Ахметову. Мы пока не называли никакие фамилии. Определили, что нам нужны игроки, которые увеличат конкуренцию в составе. Ахметов — хороший футболист.

    Я попросил игроков отдыхать до 26 декабря. Затем каждому расписано по 11 тренировок. Мы все контролируем. За невыполненную тренировку — штраф в размере 50 тысяч», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

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