Полузащитник «Зенита» может перейти в «Рубин»

проявляет интерес к полузащитнику. Об этом сообщает Чемпионат.

Футболист не является игроком основного состава «Зенита». Ахметов провел за «сине-бело-голубых» 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость полузащитника оценивается в 2 млн. евро.

«Зенит» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиги после 18-и туров с 39-ю очками в активе. Команда набрала такое же количество баллов, сколько и у «Краснодара» (1-я строчка).