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    Полузащитник «Зенита» может перейти в «Рубин»

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    «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Ильзату Ахметову. Об этом сообщает Чемпионат.

    Ильзат Ахметов — полузащитник «Зенита»
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    Ильзат Ахметов — полузащитник «Зенита»

    Футболист не является игроком основного состава «Зенита». Ахметов провел за «сине-бело-голубых» 9 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость полузащитника оценивается в 2 млн. евро.

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