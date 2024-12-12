Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла.
Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.