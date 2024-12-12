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    Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) за нецензурную брань в адрес судьи во время игры с «Локомотивом» (0:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла.

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    • Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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