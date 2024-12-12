Мусаев дисквалифицирован на два матча РПЛ

Главный тренер «Краснодара»дисквалифицирован на два матча РПЛ (один — условно) за нецензурную брань в адрес судьи во время игры с «Локомотивом» (0:0). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла.

Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.