проведут очную встречу в Турине на стадионе «Альянц». Игра начнется в 23:00 по мск. Небольшое превью, обзор коэффициентов и прогнозов.

Туринцы подошли к матчу с серией из 4 ничьих. Хозяева разошлись нулями с «Миланом» и «Астон Виллой». Они не смогли выиграть у «Лечче» (1:1) и спаслись в игре с «Болоньей» (2:2). У «Юве» 8 очков, которые никак не гарантируют попадания в плей-офф.

«Ман Сити» вроде бы понемногу выравнивает курс, однако команда Пепа Гвардиолы сейчас далека от своей привычной формы. Гости не смогли обыграть «Фейеноорд» в прошлом туре и сыграли с ним вничью 3:3. «Горожане» уступили принципиальному сопернику в АПЛ «Ливерпулю» (0:2). В последних матчах «Сити» разгромил «Ноттингем Форест» 3:0 и разошелся миром с «Кристал Пэлас» (2:2). У Пепа и Ко также 8 очков в ЛЧ, так что им еще предстоит выбить себе путевку в финальную часть турнира.

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Прогнозы и ставки на игру

Рассмотрим, кто в каком статусе начнет поединок. Узнаем, на что предлагают ставить эксперты.

Букмекеры считают фаворитом «Ман Сити» за 1.96, на «Ювентус» они дают 4.15, на ничью — 3.60.

Аналитики LiveSport.Ru с цифрами букмекеров не согласны и считают, что не стоит списывать «Юве» со счетов. Они предложили прогноз за 2.65 и более смелую ставку за 9.10.

ИИ пошел дальше всех. Он спрогнозировал разгромную победу «Сити» со счетом 5:0. На минуту, ставка на победу гостей с форой -3 предлагается с коэффициентом 17.0.

Где смотреть матч

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Манчестер Сити» и другие поединки вечера 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА смотрите на LiveCup.Run.

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