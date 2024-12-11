11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ювентус» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы бледновато выступают в нынешней Лиге чемпионов. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли всего 8 зачетных баллов.

При этом «Ювентус» в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 19 месте. К тому же в свои ворота команда забила всего 7 мячей в пяти матчах турнира.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Туринцы не смогли одолеть «Болонью» (2:2).

До того команда подписала мировую еще и с «Лечче» (1:1). Плюс поединок с «Астон Виллой» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 последних матчах «Ювентус» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бремер — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Туринцы слишком зачастили с ничьими. «Старая Сеньора» имеет действующую серию из 4 паритетов кряду.

Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Ювентус» победил 3 раза при 2 паритетах.

Плюс ко всему, туринцы обыграли англичан в двух последних очных поединках. Обе те виктории получились с разницей в один мяч.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Манчестер Сити» в 5 турах разжился лишь 8 зачетными баллами. А вот забили подопечные Гвардиолы 13 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Подопечные Гвардиолы не сумели переиграть «Кристал Пэлас» (2:2).

А вот до того команда нанесла поражение «Ноттингем Форест» (3:0). Зато чуть раньше подопечные Гвардиолы досадным образом проиграли «Ливерпулю» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл одну победу. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Натан Аке, Фил Фоден, Матео Ковачич — травмирован.

Состояние команды: Подопечные Гвардиолы ныне находятся не в самых ярких кондициях. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Правда, «Манчестер Сити» в АПЛ с каждым туром теряет шансы на чемпионство. Там подопечные Гвардиолы пребывают на 4 позиции, уже на 8 очков отставая от «Ливерпуля».

Зато привычно результативен неугомонный Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял 13 мячей в АПЛ и еще 5 в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только последняя виктория над «Старой Сеньорой» случилась аж 48 (!) лет назад.

Статистика для ставок

Туринцы имеют действующую четырехматчевую ничейную серию

«Манчестер Сити» уже 48 лет не обыгрывал туринцев

«Ювентус» в Лиге чемпионов забил 7 мячей в 5 поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: Туринцы имеют весьма надежные тылы, да и соперник не блещет стабильностью.

«Старая Сеньора» явно способна прибавить в плане реализации, да и англичане в нынешней Лиге чемпионов явно не блещут.

Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 9.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ювентус» минимально переиграет команду Гвардиолы.

Ставка: Точный счет 1:0 за 11.00