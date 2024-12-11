Ювентус
Манчестер Сити
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы бледновато выступают в нынешней Лиге чемпионов. В 5 турах главного клубного турнира Европы они добыли всего 8 зачетных баллов.
При этом «Ювентус» в турнирной таблице Лиги чемпионов находится на 19 месте. К тому же в свои ворота команда забила всего 7 мячей в пяти матчах турнира.
Ювентус — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь успешно. Туринцы не смогли одолеть «Болонью» (2:2).
До того команда подписала мировую еще и с «Лечче» (1:1). Плюс поединок с «Астон Виллой» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 последних матчах «Ювентус» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бремер — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Туринцы слишком зачастили с ничьими. «Старая Сеньора» имеет действующую серию из 4 паритетов кряду.
Поединки с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются удачно. В пяти последних очных встречах «Ювентус» победил 3 раза при 2 паритетах.
Плюс ко всему, туринцы обыграли англичан в двух последних очных поединках. Обе те виктории получились с разницей в один мяч.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Подопечные Хосепа Гвардиолы в нынешней Лиге чемпионов выглядят не столь уверенно. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Манчестер Сити» в 5 турах разжился лишь 8 зачетными баллами. А вот забили подопечные Гвардиолы 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Подопечные Гвардиолы не сумели переиграть «Кристал Пэлас» (2:2).
А вот до того команда нанесла поражение «Ноттингем Форест» (3:0). Зато чуть раньше подопечные Гвардиолы досадным образом проиграли «Ливерпулю» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл одну победу. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Натан Аке, Фил Фоден, Матео Ковачич — травмирован.
Состояние команды: Подопечные Гвардиолы ныне находятся не в самых ярких кондициях. Вот только пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Правда, «Манчестер Сити» в АПЛ с каждым туром теряет шансы на чемпионство. Там подопечные Гвардиолы пребывают на 4 позиции, уже на 8 очков отставая от «Ливерпуля».
Зато привычно результативен неугомонный Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял 13 мячей в АПЛ и еще 5 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только последняя виктория над «Старой Сеньорой» случилась аж 48 (!) лет назад.
Статистика для ставок
- Туринцы имеют действующую четырехматчевую ничейную серию
- «Манчестер Сити» уже 48 лет не обыгрывал туринцев
- «Ювентус» в Лиге чемпионов забил 7 мячей в 5 поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.
- 1.96Аталанта — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Жирона — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.74Байер — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Туринцы имеют весьма надежные тылы, да и соперник не блещет стабильностью.
«Старая Сеньора» явно способна прибавить в плане реализации, да и англичане в нынешней Лиге чемпионов явно не блещут.
Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 9.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ювентус» минимально переиграет команду Гвардиолы.
Ставка: Точный счет 1:0 за 11.00